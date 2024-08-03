Süper Kupa'da 11'ler belli oldu!

03 Ağustos 2024 19:24 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:30

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor.

SÜPER KUPA'DA 3. MAÇ

Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Kupa'nın gerçekleşmesinin ardından 2 kez karşı karşılaştı.

Oynanan iki finalin birini Beşiktaş kazanırken diğerini ise Galatasaray kazandı.

2006'da ilk kez karşılaşan iki takımın maçında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan takım Beşiktaş oldu.

2016'da ise normal süresi 0-0 biten ve uzatmalar sonucunda 1-1 tamamlanan maçta sarı-kırmızılılar penaltı atışları ile rakibini mağlup ederek kupayı aldı.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.