Süper Kupa'da 11'ler belli oldu!
Süper Kupa final maçında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçın 11'leri belli oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor.
SÜPER KUPA'DA 3. MAÇ
Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Kupa'nın gerçekleşmesinin ardından 2 kez karşı karşılaştı.
Oynanan iki finalin birini Beşiktaş kazanırken diğerini ise Galatasaray kazandı.
2006'da ilk kez karşılaşan iki takımın maçında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan takım Beşiktaş oldu.
2016'da ise normal süresi 0-0 biten ve uzatmalar sonucunda 1-1 tamamlanan maçta sarı-kırmızılılar penaltı atışları ile rakibini mağlup ederek kupayı aldı.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.