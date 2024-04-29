Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Süper Lig 36. hafta tüm maçlar 12 Mayıs Pazar 19:00'da oynanacak
29 Nisan 2024 20:55 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:55

Süper Lig 36. hafta tüm maçlar 12 Mayıs Pazar 19:00'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftasında yer alacak maçların tarih ve saatlerini duyurdu. Tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig 36. hafta tüm maçlar 12 Mayıs Pazar 19:00&#039;da oynanacak

Futbol tutkunlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların tarih ve saatlerini açıkladı. İşte haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre;

Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da 9 karşılaşma oynanacak.

Maçlar aynı gün ve saatte başlayacak.

Süper Lig 36. hafta tüm maçlar 12 Mayıs Pazar 19:00'da oynanacak - 1. Resim

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan dorukta. İşte haftanın programında yer alan maçlar:

Fenerbahçe - Kayserispor, Trabzonspor - İstanbulspor, Fatih Karagümrük - Galatasaray, Konyaspor - Samsunspor, Adana Demirspor - Gaziantep FK, Sivasspor - RAMS Başakşehir, Kasımpaşa - Antalyaspor, Corendon Alanyaspor - Beşiktaş, Hatayspor - MKE Ankaragücü, Pendikspor - Çaykur Rizespor

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...