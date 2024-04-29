29 Nisan 2024 20:55 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:55
Süper Lig 36. hafta tüm maçlar 12 Mayıs Pazar 19:00'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftasında yer alacak maçların tarih ve saatlerini duyurdu. Tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Futbol tutkunlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların tarih ve saatlerini açıkladı. İşte haftanın programı...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre;
Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da 9 karşılaşma oynanacak.
Maçlar aynı gün ve saatte başlayacak.
Süper Lig'in 36. haftasında heyecan dorukta. İşte haftanın programında yer alan maçlar:
Fenerbahçe - Kayserispor, Trabzonspor - İstanbulspor, Fatih Karagümrük - Galatasaray, Konyaspor - Samsunspor, Adana Demirspor - Gaziantep FK, Sivasspor - RAMS Başakşehir, Kasımpaşa - Antalyaspor, Corendon Alanyaspor - Beşiktaş, Hatayspor - MKE Ankaragücü, Pendikspor - Çaykur Rizespor
Kaynak: TGRT Haber