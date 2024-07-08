Son dakika! Süper Lig devinden Ciro Immobile bombası! İmza için İstanbul'a geliyor

08 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:22

Rafa Silva transferiyle ses getiren Beşiktaş, yıldız bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

CİRO IMMOBİLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı.

34 yaşındaki İtalyan santrafor, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Yıldız golcünün imza için önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Siyah-beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandıran bu transfer gelişmesi gündem oldu.

43 MAÇTA 11 GOL

Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Lazio’da geçen sezon 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, 11 gol attı.