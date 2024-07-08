Son dakika! Süper Lig devinden Ciro Immobile bombası! İmza için İstanbul'a geliyor
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:22
Son dakika haberi... Beşiktaş, transferde ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor... Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile ve kulübü ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Yıldız forvetin imza için İstanbul'a geleceği iddia edildi. İşte detaylar...
Rafa Silva transferiyle ses getiren Beşiktaş, yıldız bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
CİRO IMMOBİLE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı.
34 yaşındaki İtalyan santrafor, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR
Yıldız golcünün imza için önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Siyah-beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandıran bu transfer gelişmesi gündem oldu.
43 MAÇTA 11 GOL
Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.
Lazio’da geçen sezon 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, 11 gol attı.
Kaynak: tgrthaber.com