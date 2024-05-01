Süper Lig devinden Salih Özcan bombası! Görüşmeler resmen başladı

01 May 2024 15:32 - Güncelleme : 01 May 2024 16:08

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen A Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın yeni adresinin Süper Lig olacağı öne sürüldü.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYOR

Alman basını, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun, Beşiktaş'a yakın olduğunu yazdı.

Derwesten'in haberine göre; Rotasyonda Emre Can'ın arkasında kalan başarılı oyuncu, siyah-beyazlılar ile görüşüyor.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI!

Beşiktaş'ın devre arasında da transferi gündeme gelen Salih Özcan için Borussia Dortmun'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için resmi temaslara başladı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray da Salih Özcan için nabız yoklamış ancak milli futbolcunun Alman ekibinde kalmak istemesi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen başarılı oyuncu bu sezon Dortmund formasıyla 32 maça çıkarken gol veya asist üretemedi.

26 yaşındaki Salih Özcan, A Milli Takım formasını da 17 kez giydi ve 1 asist yaptı.

Milli futbolcunun kulübüyle 2026 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.