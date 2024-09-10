Süper Lig devleri peşindeydi: Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu!

10 Eylül 2024 14:38 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:39

Adı transfer döneminde başta Galatasaray olmak üzeri birçok Süper Lig deviyle anılan Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu. Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, Hollandalı yıldızı transfer etti.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu. DEPAY BREZİLYA'YA TRANSFER OLDU Adı yaz transfer dönemi boyunca Türk takımlarıyla da anılan Hollandalı yıldız hücum oyuncusu Brezilya ekibi Corinthians'a transfer oldu. 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI Brezilya takımından yapılan açıklamada Depay ile 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. 31 MAÇTA 9 GOL-2 ASİST Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösterilen Hollandalı santrfor geçen sezon Atletico'da 31 maça çıktı ve 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. PSV altyapısından yetişen yıldız futbolcu, Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giydi.