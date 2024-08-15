Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

15 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:32

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

3 büyükler ilk maçları galibiyetle bitirdi: Süper Lig'de ilk haftanın lideri belli oldu!

3 büyükler ilk maçları galibiyetle bitirdi: Süper Lig'de ilk haftanın lideri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler