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Süper Lig'de 21. haftada gol yağmuru: Zirvede fark değişmedi! İşte son durum

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
28 Ocak 2025 03:24 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 03:34
Süper Lig&#039;de 21. haftada gol yağmuru: Zirvede fark değişmedi! İşte son durum

Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. 9 maçta 42 gol atılırken iki karşılaşmada 5-4'lük skorlar elde edildi. Zirve yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe hata yapmadı.

Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçerken takipçisi Fenerbahçe ise geriye düştüğü Göztepe maçını kazanmayı başardı.

Süper Lig'de 21. haftada gol yağmuru: Zirvede fark değişmedi! İşte son durum - 1. Resim

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek son 5 maçta 4. beraberliğini yaşadı.

SEZONUN EN GOLLÜ HAFTASI

Cumartesi gündüz maçlarında gol düelloları yaşanırken tarihi sonuçlar da alındı. Sivasspor, Kayserispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken Alanyaspor da Başakşehir'i 5-4 yendi. Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4'lük skorla devirdi.

Oynanan 9 müsabakada toplam 42 gol atılırken sezonun en gollü haftası geride kaldı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

21. haftanın sonuçları:

Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1

Sivasspor-Kayserispor: 5-2

Alanyaspor-Başakşehir: 5-4

Galatasaray-Konyaspor: 1-0

Rizespor-Adana Demirspor: 3-2

Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 3-2

Kasımpaşa-Hatayspor: 5-4

Süper Lig'de son durum:

Süper Lig'de 21. haftada gol yağmuru: Zirvede fark değişmedi! İşte son durum - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber

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