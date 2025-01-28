Süper Lig'de 21. haftada gol yağmuru: Zirvede fark değişmedi! İşte son durum
Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. 9 maçta 42 gol atılırken iki karşılaşmada 5-4'lük skorlar elde edildi. Zirve yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe hata yapmadı.
Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçerken takipçisi Fenerbahçe ise geriye düştüğü Göztepe maçını kazanmayı başardı.
Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek son 5 maçta 4. beraberliğini yaşadı.
SEZONUN EN GOLLÜ HAFTASI
Cumartesi gündüz maçlarında gol düelloları yaşanırken tarihi sonuçlar da alındı. Sivasspor, Kayserispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken Alanyaspor da Başakşehir'i 5-4 yendi. Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4'lük skorla devirdi.
Oynanan 9 müsabakada toplam 42 gol atılırken sezonun en gollü haftası geride kaldı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
21. haftanın sonuçları:
Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1
Sivasspor-Kayserispor: 5-2
Alanyaspor-Başakşehir: 5-4
Galatasaray-Konyaspor: 1-0
Rizespor-Adana Demirspor: 3-2
Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 3-2
Kasımpaşa-Hatayspor: 5-4
Süper Lig'de son durum: