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Süper Lig'de 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı: İşte 19. haftanın sonuçları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
14 Ocak 2025 02:51 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 02:20
Süper Lig&#039;de 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı: İşte 19. haftanın sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı. Lider Galatasaray ise zirvede 8 puanlık farkı korumayı sürdürüyor. İşte haftanın sonuçları...

TrendyolSüper Lig​'de 19. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Eyüpspor​'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 28 gol atıldı. Haftanın en golcü takımları Trabzonspor​ ile Göztepe oldu. İki ekip de taraftarları önünde rakiplerini 5-0'lık skorlarla mağlup etti.

3 BÜYÜKLER HATA YAPMADI

Lider Galatasaray, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir ile bu kez ligde kozlarını paylaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar deplasmanda 8. galibiyetini elde etti. Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray puanını da 50'ye yükseltti.

Süper Lig'de 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı: İşte 19. haftanın sonuçları - 1. Resim

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında Konyaspor'a konuk oldu ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son 2 dış saha maçında puan kaybı yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri Konya'da kazanarak zirvede puan farkının daha fazla açılmaması için hata yapmadı.

Süper Lig'de 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı: İşte 19. haftanın sonuçları - 2. Resim

KARTAL GALİBİYETİ HATIRLADI

Yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, Bodrum FK'yı mağlup ederek galibiyeti hatırladı. Siyah-beyazlılar 3 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor ise Kayserispor'u 1-0 yendi ve puanını 36'ya çıkardı.

Süper Lig'de 3 büyükler haftayı galibiyetle kapattı: İşte 19. haftanın sonuçları - 3. Resim

Haftanın maçları ve sonuçları:

Kayserispor - Samsunspor: 0-1
Hatayspor - Çaykur Rizespor: 1-2
Beşiktaş - Bodrum FK: 2-1
Sivasspor - Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor - Antalyaspor: 5-0
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 1-0
Başakşehir - Galatasaray: 1-2
Konyaspor - Fenerbahçe: 2-3
Göztepe - Kasımpaşa: 5-0

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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