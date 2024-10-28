Süper Lig'de derbi zamanı geldi çattı: Galatasaray - Beşiktaş kozlarını paylaşıyor! Muhtemel 11'ler belli oldu

28 Ekim 2024 06:50 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 07:04

Trendyol Süper Lig’haftanın perdesi dev derbi ile kapanıyor. Rams Park’ta lider Galatasaray, ezeli rakiplerinden Beşiktaş’ı ağırlayacak. Dev derbi öncesi muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasının kapanış maçında Rams Park’ta Galatasaray​, ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak. Maç öncesi, ligde geride kalan haftalarda çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ev sahibi sarı-kırmızılılar 25 puanla lider durumda. 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş​ ise maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın sahaya Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Torreira, Sara, Yunus; Mertens; İcardi ve Osimhen on biriyle çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ın sahaya Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile on biriyle çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ 5-0’LA GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig​ şampiyonu olan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş, sezon başında Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada rakibini İmmobile (2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun golleriyle 5-0 mağlup ederek büyük sükse yapmıştı.