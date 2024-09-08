Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu: İlk 10'a Fenerbahçe damga vurdu!

08 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:03

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu dev transferlere sahne oldu. Son olarak Galatasaray Victor Osimhen'i, Beşiktaş Joao Mario'yu, Fenerbahçe ise Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Yıldız transferlerinin ardından Süper Lig'de en çok maaş alan oyuncular da belli oldu. İşte o sıralama...

Trendyol Süper Lig'de 2022025 sezonunda en çok maaş kazanan isimler belli oldu.

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dikkat çeken transferlere imza attı. Süper Lig'e gelen yıldız futbolcuların kazandıkları maaşlar dikkat çekti.

ÜÇ BÜYÜKLER TRANSFERDE ŞOV YAPTI!

Beşiktaş, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobeli'yi kadrosuna katarken Fenerbahçe, En-Nesyri, Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat'ı transfer etti.

Bu sezona damga vuran transfer ise Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılılar, güncel piyasa değeri 100 milyon euro civarında gösterilen Victor Osimhen'i kadrosuna katarak sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da çok ses getirdi.

LİSTEYE FENERBAHÇE DAMGA VURDU

Yıldız isimlerin de katılımıyla Süper Lig'de en çok maaş kazanan ilk 10 oyuncu belli oldu. Listede Fenerbahçe'den 6, Galatasaray ile Beşiktaş'tan 2 isim yer aldı.

İşte Süper Lig'de en yüksek maaş alan 10 oyuncu:

10 - Cengiz Ünder | 3.5 milyon Euro



9 -En-Nesyri | 4 milyon Euro



8 - Tadic | 4.2 milyon Euro



7 - Dzeko | 4.2 milyon Euro



6 - Amrabat | 4.5 milyon Euro



5 - Fred | 5 milyon Euro



4 - Icardi | 6 milyon Euro



3 - Rafa Silva | 6 milyon Euro



2 - Osimhen | 6 milyon Euro



1 - Immobile | 6 milyon Euro

