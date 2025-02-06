Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte 23. hafta programı
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
MHK, 23. haftanın hakemlerini açıkladı. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmada ise Cihan Aydın görev alacak. Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanına çıkacağı maçı Ali Şansalan, Trabzonspor-Eyüpspor müsabakasını ise Mehmet Türkmen yönetecek.
LİDERİN MAÇI ÇAKIR'IN
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
8 Şubat Cumartesi:
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
9 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol