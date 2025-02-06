Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte 23. hafta programı

06 Şubat 2025 12:00 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:03

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Galatasaray Boluspor maçında kimler eksik? Kamp kadrosunda Osimhen ve Barış Alper Yılmaz yer almadı

Galatasaray Boluspor maçında kimler eksik? Kamp kadrosunda Osimhen ve Barış Alper Yılmaz yer almadı

Boluspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Yiğit Arslan kimdir, yönettiği GS maçları

Boluspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Yiğit Arslan kimdir, yönettiği GS maçları

MHK, 23. haftanın hakemlerini açıkladı. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmada ise Cihan Aydın görev alacak. Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanına çıkacağı maçı Ali Şansalan, Trabzonspor-Eyüpspor müsabakasını ise Mehmet Türkmen yönetecek.

LİDERİN MAÇI ÇAKIR'IN

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol