Süper Lig'de kritik hafta! Şampiyon bugün belli olabilir | TÜM MAÇLAR CANLI SKOR
Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar 19.00'da başlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya bir zirve yarışı verdiği tarihi sezonda şampiyon bugün belli olabilir. Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın Karagümrük deplasmanında kazanması halinde sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek. Tüm maçların canlı skoru tgrthaber.com.tr.de...
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı haftada Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak. Kanarya'nın puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın Karagümrük'ü mağlup etmesi halinde Cimbom şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-lacivertlilerin Kayserispor'u mağlup etmesi halinde düğüm 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması ise beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Markao.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Kartal Kayra, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso.
CANLI SKORLAR
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Fenerbahçe-Kayserispor
Trabzonspor-İstanbulspor
Alanyaspor-Beşiktaş
Konyaspor-Samsunspor
Adana Demirspor-Gaziantep FK
Sivasspor-Başakşehir
Kasımpaşa-Antalyaspor
Hatayspor-MKE Ankaragücü
Pendikspor-Çaykur Rizespor