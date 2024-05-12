Süper Lig'de kritik hafta! Şampiyon bugün belli olabilir | TÜM MAÇLAR CANLI SKOR

12 May 2024 18:13 - Güncelleme : 12 May 2024 18:34

Süper Lig'de "süper" hafta! Şampiyonluk ve düşme hattında kritik viraj

Süper Lig'de "süper" hafta! Şampiyonluk ve düşme hattında kritik viraj

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı haftada Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak. Kanarya'nın puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın Karagümrük'ü mağlup etmesi halinde Cimbom şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-lacivertlilerin Kayserispor'u mağlup etmesi halinde düğüm 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması ise beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Markao.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Kartal Kayra, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso.

CANLI SKORLAR

Fatih Karagümrük-Galatasaray

Fenerbahçe-Kayserispor

Trabzonspor-İstanbulspor

Alanyaspor-Beşiktaş

Konyaspor-Samsunspor

Adana Demirspor-Gaziantep FK

Sivasspor-Başakşehir

Kasımpaşa-Antalyaspor

Hatayspor-MKE Ankaragücü

Pendikspor-Çaykur Rizespor