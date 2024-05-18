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Süper Lig'de kritik hafta: Üçüncülük yarışı ve düşme hattı karıştı! CANLI SONUÇLAR

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 May 2024 19:25 - Güncelleme : 18 May 2024 19:50
Süper Lig&#039;de kritik hafta: Üçüncülük yarışı ve düşme hattı karıştı! CANLI SONUÇLAR

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan 7 karşılaşma saat 19.00'da başladı. Trabzonspor'un üçüncülük yarışı verdiği Başakşehir ile karşılaştığı haftada düşme hattında da kritik maçlar oynanıyor. İşte canlı skorlar...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan 7 karşılaşma saat 19.00'da başladı. İşte canlı skorlar:

SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 0-1 Hatayspor (27' Massanga)

Ankaragücü 0-0 Pendikspor

Çaykur Rizespor 0-0 Kasımpaşa

Samsunspor 0-1 Alanyaspor (14' Oğuz Aydın)

Gaziantep FK 0-0 Fatih Karagümrük

Başakşehir 0-1 Trabzonspor (45+2' Onuachu)

Kayserispor 1-1 Konyaspor (17' Nazon kırmızı kart, 33' Carlos Mane, 36' Soner Dikmen)

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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