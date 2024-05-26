Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

26 May 2024 08:02 - Güncelleme : 26 May 2024 08:03

Süper Lig'de dananın kuyruğu bu akşam kopuyor. Şampiyonun belli olacağı 38. ve son hafta maçları bu akşam oynanacak. Lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken ezeli rakibini 3 puan geriden takip eden lig ikincisi Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. İki maç da 19:00'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

KONYA İKİ TAKIMA DA 1 PUAN YETİYOR

Son haftaya Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 99 puanla lider giren Galatasaray, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı. Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gördüğü için cezası sebebiyle kadroda olmayacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

FENERBAHÇE KAZANIP GÖZÜNÜ KONYA'YA ÇEVİRECEK

Fenerbahçe ise bu akşam, ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip akşamki maçta rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'ın Konya'dan eli boş dönmesi halinde Kanarya, ikili averajda üstünlük kurduğu ezeli rakibinin önünde şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer tüm skorlarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada bitirecek.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Öte yandan maç öncesi Sarı-lacivertliler kadro zafiyeti yaşıyor. Sarı kart cezalısı Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Djiku, PFDK'dan ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan ve Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Krunic maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Livakovic- Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Osayi-Samuel (King), Szymanski, Tadic, Dzeko.