Süper Lig'de "süper" hafta! Şampiyonluk ve düşme hattında kritik viraj

12 May 2024 10:28 - Güncelleme : 12 May 2024 10:29

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e çok sert 'TOKİ' cevabı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e çok sert 'TOKİ' cevabı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya şampiyonluk yarışının yanı sıra İstanbulspor'dan sonra ligden düşecek diğer 3 takımda biri olmak istemeyen Süper Lig temsilcileri adeta ölüm kalım maçlarına çıkacak.

Tüm maçların saat 19:00'da başlayacağı Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında ateş hattındaki ekipler de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynayacak. Takımların gözü sahada, kulakları rakiplerinin oynayacağı karşılaşmalardan gelecek haberlerde olacak.

KONYASPOR (37)-SAMSUNSPOR (42)

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’ndaki maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Tümosan Konyaspor’da Yasir sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Yılport Samsun’da da Satka sakat, Osman ve Bennaser cezalı.

A.DEMiR (44)-GAZiANTEP (35)

Yeni Adana Stadı’ndaki karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Yukatel Adana Demir’de sakatlıkları süren Emre Akbaba ile Yusuf Sarı görev alamayacak. Gaziantep’te Arda cezalı, Acosta ile Ulaş sakat.

HATAYSPOR (34)-ANKARAGÜCÜ (39)

Mersin Stadı’ndaki maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Atakaş Hatayspor’da Burak Yılmaz cezalı. MKE Ankaragücü’nde de Morutan ve Alper Uludağ sakat, Tolga Ciğerci cezalı olduğu için yok.

PENDiKSPOR (33)-RiZESPOR (49)

Pendik Stadı’nda oynanacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Ev sahibi Siltaş Yapı Pendikpor’da eksik yok. Çaykur Rizespor’da kaleci Gökhan, Laine, Mithat ve Benhur sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İşte Süper Lig'de 36. haftanın maçları

GÜNÜN PROGRAMI:

Konyaspor-Samsunspor: 19:00

Karagümrük-Galatasaray: 19:00

Trabzonspor-İstanbulspor: 19:00

A.Demirspor-Gaziantep FK: 19:00

Sivasspor-Başakşehir: 19:00

Pendikspor-Rizespor: 19:00

Hatayspor-Ankaragücü: 19:00

Alanyaspor-Beşiktaş: 19:00

Kasımpaşa-Antalyaspor: 19:00

Fenerbahçe-Kayserispor: 19:00

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