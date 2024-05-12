Süper Lig'de "süper" hafta! Şampiyonluk ve düşme hattında kritik viraj
Süper Lig'de 36. hafta heyecanı tamamı 19.00'da başlayacak 10 karşılaşma ile devam edecek. Şampiyonluk mücadelesinde 6 puan farkla lider durumdaki Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda Fenerbahçe ise Kayserispor ile evinde karşılaşacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya şampiyonluk yarışının yanı sıra İstanbulspor'dan sonra ligden düşecek diğer 3 takımda biri olmak istemeyen Süper Lig temsilcileri adeta ölüm kalım maçlarına çıkacak.
Tüm maçların saat 19:00'da başlayacağı Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında ateş hattındaki ekipler de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynayacak. Takımların gözü sahada, kulakları rakiplerinin oynayacağı karşılaşmalardan gelecek haberlerde olacak.
KONYASPOR (37)-SAMSUNSPOR (42)
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’ndaki maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Tümosan Konyaspor’da Yasir sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Yılport Samsun’da da Satka sakat, Osman ve Bennaser cezalı.
A.DEMiR (44)-GAZiANTEP (35)
Yeni Adana Stadı’ndaki karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Yukatel Adana Demir’de sakatlıkları süren Emre Akbaba ile Yusuf Sarı görev alamayacak. Gaziantep’te Arda cezalı, Acosta ile Ulaş sakat.
HATAYSPOR (34)-ANKARAGÜCÜ (39)
Mersin Stadı’ndaki maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Atakaş Hatayspor’da Burak Yılmaz cezalı. MKE Ankaragücü’nde de Morutan ve Alper Uludağ sakat, Tolga Ciğerci cezalı olduğu için yok.
PENDiKSPOR (33)-RiZESPOR (49)
Pendik Stadı’nda oynanacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Ev sahibi Siltaş Yapı Pendikpor’da eksik yok. Çaykur Rizespor’da kaleci Gökhan, Laine, Mithat ve Benhur sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
İşte Süper Lig'de 36. haftanın maçları
GÜNÜN PROGRAMI:
Konyaspor-Samsunspor: 19:00
Karagümrük-Galatasaray: 19:00
Trabzonspor-İstanbulspor: 19:00
A.Demirspor-Gaziantep FK: 19:00
Sivasspor-Başakşehir: 19:00
Pendikspor-Rizespor: 19:00
Hatayspor-Ankaragücü: 19:00
Alanyaspor-Beşiktaş: 19:00
Kasımpaşa-Antalyaspor: 19:00
Fenerbahçe-Kayserispor: 19:00