Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'e yükseldi!

22 Temmuz 2024 19:22 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:24

TFF seçimlerini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

HAMİT ALTINTOP'UN YERİNE CEYHUN KAZANCI GEÇTİ!

Toplantı sonucunda yeni Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop yerine Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Milli Takımlar Sorumlusu oldu.

YABANCI KURALI SAYISI 14 OLDU!

Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da değişti. Buna göre yabancı futbolcu sayısı 14'e çıkarıldı.