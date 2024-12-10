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Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor: Fark 6'ya çıktı! İşte puan durumu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 Aralık 2024 02:15 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 02:24
Süper Lig&#039;de zirve yarışı sürüyor: Fark 6&#039;ya çıktı! İşte puan durumu

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a yenilmesi, Galatasaray'ın ise Sivas deplasmanından galibiyet alması sarı-kırmızılılar puan farkını 6'ya çıkardı. İşte 15. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 16. haftanın fikstürü...

Süper Lig'in 15. haftası oynanan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK​, sahasında Rizespor​'u 1-0 yendi. Deplasmanda Sivasspor​'u 3-2 mağlup eden Galatasaray​, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor: Fark 6'ya çıktı! İşte puan durumu - 1. Resim

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilince 32 puanda kaldı.

Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor: Fark 6'ya çıktı! İşte puan durumu - 2. Resim

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

15. haftanın sonuçları:

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2

Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

Göztepe-Adana Demirspor: 3-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Eyüpspor- Samsunspor: 3-0

Kayserispor-Alanyaspor: 2-0

Sivasspor-Galatasaray: 2-3

Başakşehir-Hatayspor: 3-0

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-0

Puan durumu:

Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor: Fark 6'ya çıktı! İşte puan durumu - 3. Resim

16. haftanın programı:

13 Aralık Cuma

20.00 Bodrum FK-Sivasspor

20.00 Kasımpaşa-Eyüpspor

14 Aralık Cumartesi

16.00 Rizespor-Konyaspor

19.00 Alanyaspor-Gaziantep FK

15 Aralık Pazar

13.30 Hatayspor-Göztepe

16.00 Antalyaspor-Kayserispor

19.00 Fenerbahçe-Başakşehir

16 Aralık Pazartesi

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

21.00 Galatasaray-Trabzonspor

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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