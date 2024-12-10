Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor: Fark 6'ya çıktı! İşte puan durumu
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a yenilmesi, Galatasaray'ın ise Sivas deplasmanından galibiyet alması sarı-kırmızılılar puan farkını 6'ya çıkardı. İşte 15. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 16. haftanın fikstürü...
Süper Lig'in 15. haftası oynanan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Rizespor'u 1-0 yendi. Deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilince 32 puanda kaldı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
15. haftanın sonuçları:
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2
Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
Göztepe-Adana Demirspor: 3-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
Eyüpspor- Samsunspor: 3-0
Kayserispor-Alanyaspor: 2-0
Sivasspor-Galatasaray: 2-3
Başakşehir-Hatayspor: 3-0
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-0
Puan durumu:
16. haftanın programı:
13 Aralık Cuma
20.00 Bodrum FK-Sivasspor
20.00 Kasımpaşa-Eyüpspor
14 Aralık Cumartesi
16.00 Rizespor-Konyaspor
19.00 Alanyaspor-Gaziantep FK
15 Aralık Pazar
13.30 Hatayspor-Göztepe
16.00 Antalyaspor-Kayserispor
19.00 Fenerbahçe-Başakşehir
16 Aralık Pazartesi
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
21.00 Galatasaray-Trabzonspor