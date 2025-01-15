Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

15 Ocak 2025 01:08 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 01:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray​, Fenerbahçe, Başakşehir​, Konyaspor​, Kayserispor​ ve Adana Demirspor çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Buna göre, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Fenerbahçe​, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı

- Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları

- Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları

- Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi

Hukuk müşavirliği ayrıca Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti.