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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ocak 2025 01:08 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 01:14
Süper Lig&#039;den 6 kulüp PFDK&#039;ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray​, Fenerbahçe, Başakşehir​, Konyaspor​, Kayserispor​ ve Adana Demirspor çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Buna göre, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Fenerbahçe​, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı
- Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları
- Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları
- Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi

Hukuk müşavirliği ayrıca Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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