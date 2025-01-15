Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.
Buna göre, Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı
- Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları
- Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları
- Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi
Hukuk müşavirliği ayrıca Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti.