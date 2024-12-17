Süper Lig'in 16. haftasında ev sahiplerinin yüzü güldü! İşte ligde son durum...

17 Aralık 2024 01:56 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 02:01

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe sahasında galibiyete uzanırken, 7 maçı ev sahipleri kazandı.

Trendyol​ Süper Lig​'de 16. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Samsunspor​'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 27 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşması, kapanış maçı olan Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanırken, sarı-kırmızılılar sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Ev sahiplerinin 7 galibiyet aldığı haftada 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

GOL DÜELLOSUNU KAZANAN CİMBOM

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile oynarken 90+8. dakikada bulduğu golle hanesine 3 puan yazdırdı. 7 gole sahne olan maçı sarı-kırmızılılar 4-3 kazandı. Aslan, puanını 41'e çıkarırken zirvedeki 6 puanlık farkı korudu. Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle bu sezon 15 maç sonunda namağlup yenilmezlik serisini sürdürdü.

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINI BIRAKMADI

Sahasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, geçen hafta yaşadığı derbi mağlubiyeti sonrası yeniden 3 puana ulaştı. Sarı-lacivertliler golcüleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile galibiyete uzandı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 35'e çıkardı.

BEŞİKTAŞ ADANA'DA KAYBETTİ

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretini derbide sona erdiren Beşiktaş, haftanın kapanış gününde Adana Demirspor'a konuk oldu. İlk yarıda kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar rakibin 2-1 mağlup olurken bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı. Adana ekibi sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı alarak puanını 2'e yükseltti. Kartal ise 25 puanda kaldı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Kasımpaşa - Eyüpspor: 2-0

Bodrum FK - Sivasspor: 2-0

Çaykur Rizespor - Konyaspor: 1-1

Alanyaspor - Gaziantep FK: 3-0

Hatayspor - Göztepe: 1-1

Antalyaspor - Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe - Başakşehir: 3-1

Adana Demirspor - Beşiktaş: 2-1

Galatasaray - Trabzonspor: 4-3