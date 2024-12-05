Süper Lig'in eski golcüsü Ronaldo ile oynamak isterken yanlış takıma transfer oldu!

05 Aralık 2024 02:06 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 02:06

Süper Lig'in eski oyuncularından Thievy Bifouma, futbolun zirve isimlerinden Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak için transfer olmak isterken büyük bir yanlışa imza attı. Bifouma internet hatası yüzünden büyük hayal kırıklığına uğradı.

Eski Bursaspor​ futbolcusu Kongolu Thievy Bifouma, kariyerinde son kez Cristiano Ronaldo​'ya karşı oynamak için İran kulübü Esteghal FC ile sözleşme imzaladığını ancak internet üzerinden yaptığı bir hata nedeniyle yanlış takıma transfer olduğunu açıkladı. Bifouma, transferi sırasında Esteghal FC'nin maç takvimini kontrol ederken, aslında Esteghal Khuzestan'a transfer olduğunu fark etti. Bu durumu, Kongo Milli Takımı'ndan bir arkadaşından öğrendiğini belirten Bifouma, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Türk futbolunda Osmanlıspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Bursaspor gibi takımlarda forma giyen deneyimli oyuncu, internet üzerinde yaptığı yanlışlık nedeniyle moral bozukluğu yaşasa da, Cristiano Ronaldo'ya karşı bir gün mutlaka oynama hedefini sürdürdüğünü ifade etti.