Suudi basını Talisca'nın korkunç maliyetini yazdı! Özel aşçıdan, uçak biletlerine kadar Fenerbahçe ödeyecek

28 Ocak 2025 09:46 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:13

Fenerbahçe, Talisca'ya sonunda kavuştu ancak transferin maliyetin maliyetine ilişkin Suudi basınından çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre Talisca Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir gelirle kralları bile kıskandıracak bir hayatı bedavadan yaşayacak!

Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm şartlarda anlaştı

Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm şartlarda anlaştı

Fenerbahçe yılan hikayesine dönen Anderson Talisca transferini nihayet mutlu sonla noktaladı. Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr ile uzun süren görüşmelerin ardından resmi mukavele imzalamak için Türkiye'ye geldi. Ancak iddiaya göre bu transfer Fenerbahçe'ye Türkiye'de belki eşi benzeri görülmemiş bir maliyet tablosu çıkardı.

1,5 YILLIK MAAŞI 840 MİLYON LİRA!

Al Nasrr'a yakın sosyal medya spor bloglarından Nasrawi, Talisca'nın Fenerbahçe'ye toplam maliyetini yazdı. İddiaya göre Talisca; Fenerbahçe'den 1,5 sezon boyunca toplam 22,5 milyon euro (Yaklaşık 840 milyon TL) maaş alacak. Ancak Talisca'nın toplam maliyeti bununla sınırlı değil.

Habere göre 31 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusuna sağlanacak diğer imkanlar şöyle;

Talisca'nın kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak iki çalışanı olacak.

Evine özel bir aşçı tahsis edilecek.

2024 model Mercedes-Benz Vito araç bir şoförle birlikte tahsis edilecek.

Brezilya seyahatleri için sınırsız "business class" uçak bileti

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Talisca'nın çocukları, özel uluslararası okullara kaydedilecek ve maliyeti kulüp karşılayacak.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Öte yandan dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Talisca'nın sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra resmi mukaveleyi imzalaması bekleniyor. Talisca için taraftarlar eşliğinde bir imza töreni planlanıp planlanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.