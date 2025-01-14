Suudi basınından şok Talisca iddiası! Fenerbahçe vazgeçti, Al İttihad'a gidiyor

14 Ocak 2025 14:04 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:26

Fenerbahçe'nin Talisca'dan vazgeçtiği iddiası transfer gündemine bomba gibi düştü. İddiayı ortaya atan Suudi Arabistan basını sarı-lacivertli ekibin bu kararının gerekçelerini de sıraladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe​'ye transferi bitti gözüyle bakılan Anderson Talisca'dan şoke edici bir haber geldi. Suudi ekibi Al Nassr​'da forma giyen futbolcu için uzun süredir pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliulerin masadanr kalktığı iddia edildi. Suudi basını anlaşmanın yiptal gerekçesini manşetlerine taşıdı.

MAAŞ​ YÜKÜ AĞIR GELDİ

Sport Scooop'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Talisca​ transferinden vazgeçti. masadan kalkma gerekçesi gerekçesi olarak Talisca'nın maaşı gösterildi. Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Talisca'nın maaşının yüklü bir bölümünü karşılamasını istediği ve bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceği öne sürüldü.

AL İTTİHAD DA MASADA

Diğer yandan Mnastak isimli spor sitesinde ise Talisca'ya birk başka Suudi ekibi Al İttihad'ın da talip olduğunu öne sürdü. Ülkenin önde gelen spor muhabirlerinden Muhammad Al-Bukairi de Al-Bakri televizyonuna yaptığı açıklamada, "Talisca'nın Türkiye'ye transferi anlaşması durduruldu ve ilgili tüm tarafların resmi reddine rağmen oyuncunun önümüzdeki dönemde Al-Ittihad saflarında yer alma ihtimali güçlü" ifadesini kullandı.