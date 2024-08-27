Sven Goran Eriksson'un ölümü sonrası David Beckham'dan dokunaklı sözler

27 Ağustos 2024 07:16 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 07:17

Pankreas kanserine yenik düşerek 76 yaşında hayatını kaybeden Sven Goran Eriksson'un ölümü futbol dünyasında üzüntüyle karşılandı. Birçok ünlü futbolu İsveçli futbol adamını anarken, Eriksson'un İngiltere Milli Takımı'ndan öğrencisi David Beckham da bu isimlerden biri oldu.

"SONSUZA KADAR MİNNETTAR KALACAĞIM"

Beckham 2001 yılında kendisini milli takıma kaptan olarak atayan Eriksson ile 57 maça çıkarken, Eriksson'un olmadığı dönemde ise sadece 2 kez milli formayı giydi. Eski Manchester United ve Real Madrid orta saha oyuncusu Beckham, Instagram'dan Eriksson için yazdığı duygusal veda yazısında, "Sven, her zaman tutkulu, sevgi dolu, sakin, her zaman olduğun kişi ve gerçek bir beyefendi olduğun için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Beckham sözlerini, "Beni lideriniz yaptığınız için sonsuza kadar minnettar kalacağım" diye noktaladı..

VEDA MESAJI YAYINLAMIŞTI

Erickson pankreas kanserine yakalanmıştı ve bu yılın başlarında "en iyi ihtimalle" yaşayacak yalnızca bir yılı kaldığını açıklamıştı. Veda mesajında, “Umarım beni elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan pozitif bir adam olarak hatırlarsınız. Üzgün ​​olma. Gülümsemek. Her şey için teşekkür ederiz; koçlara, oyunculara, kamuoyuna. Hepsi muhteşemdi. Kendinize iyi bakın, hayatınıza iyi bakın ve onu yaşayın. Güle güle!".

Eriksson, 1980'lerde ve 1990'larda Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerinden biriydi ve 2001'de İngiltere Milli Takımı'nın başına geçen ilk yabancı teknik direktör oldu ve bu takımla 2002 ve 2006'da Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.