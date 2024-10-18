Tahkim Kurulu, 12 hakemin itirazını reddetti!
TFF Tahkim Kurulu, bu sezon görev almayan 12 hakemin itirazını reddettiğini açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, bu sezon görev alamayan 12 hakemin yaptığı itirazlara yönelik kararını duyurdu.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Hakem Abdulkadir Bitigen’in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 25.07.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem Listelerine” karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 06.09.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Bahattin Şimşek’in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Burak Şeker’in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Erdem Bayık’ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Hakan Ceylan’ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Kutluhan Bilgiç’in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Mert Güzenge’nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Murat Erdoğan’ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Mustafa Sönmez’in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Serkan Ok’un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Serkan Tokat’ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan “2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine” karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verilmiştir.