Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın cezasını onadı!

15 Ekim 2024 21:59 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 22:02

Tahkim Kurulu, Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan'ın 1 maçlık cezasını onayarak erteleme talebini reddettiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu, Gaziantep FK​ teknik direktörü Selçuk İnan'ın 1 maçlık cezasını onadı ve erteleme talebini reddetti.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Gaziantep FK, Beşiktaş​ maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Selçuk İnan'a verdiği 1 maç men ve 29 bin 250 liralık cezaya itiraz etti.

Cezayı onayan Tahkim Kurulu, erteleme talebine ise olumsuz cevap verdi.