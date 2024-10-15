Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın cezasını onadı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 21:59 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 22:02
Tahkim Kurulu, Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan'ın 1 maçlık cezasını onayarak erteleme talebini reddettiğini açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan'ın 1 maçlık cezasını onadı ve erteleme talebini reddetti.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Gaziantep FK, Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Selçuk İnan'a verdiği 1 maç men ve 29 bin 250 liralık cezaya itiraz etti.
Cezayı onayan Tahkim Kurulu, erteleme talebine ise olumsuz cevap verdi.
Kaynak: tgrthaber.com