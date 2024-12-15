Talisca için heyecanlandıran haber! Fenerbahçe'ye tarih verdiler!

15 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:34

Fenerbahçe'de Anderson Talisca için gün sayarken İspanyol basınında yer alan haberde transfer tarihi tarih verıldi. Haberde En-Nesyri detayı da gözden kaçmadı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe​'da ara transfer çalışmaları hızlanırken gündemin ilk sırasındaki isim Anderson Tallisca! Teknik direktör Jose Mourinho​'nun da talimatları doğrultusunda Suudi Arabistan'ın Al Nassr​ takımında devam ettiren Brezilyalı yıldız için tüm şartlar zorlanırken bu transfer girişimine ilişkin İspanyol basını flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

"TALİSCA'YI VER EN-NEYSRİ'Yİ AL"

Haberde, Talisca​'nın önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'ye katılabileceği belirtilerek oyuncunun kulübü Al Nassr'ın bu transferin gerçekleşmesi için herhangi bir engel çıkarmadığı aktarıldı. Suudi ekibinin de Youssef En-Nesyri'yi kadrosunda görmek istediği ve Anderson Talisca ile takas edilebileceği belirtildi. Haberde ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun uzun süredir Fenerbahçe'nin hedefinde olduğu ve bu transferin gerçekleşmeye yaklaşıldığı belirtildi.

TALISCA YALANLAMIŞTI

Anderson Talisca, adının Fenerbahçe ile sıkça anılmasının ardından geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından dedikoduları yalanlamıştı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da Talisca'yı aldık diyemeyeceklerini, transferin gerçekleşmesi için şartların da kendilerinin istediği şekilde olmas gerektiğini söylemişti.

2024-2025 sezonunda Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan Talisca, takımına 8 gollük katkı yaptı. Talisca'nın, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.