Talisca Samandıra'da takımla buluştu... Eski dost Cenk Tosun'dan sıcak karşılama

29 Ocak 2025 11:32 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:41

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, resmi imzasının sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi. Brezilyalı yıldız ile Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'un buluşması sıcak anlara sahne oldu.

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Fenerbahçe'nin Suudi ekibi Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüp Talisca'nın futbolcularla buluşma anını sosyal medyadan bir klip şeklinde paylaştı.

TEK TEK SELAMLAŞTI

"Anderson Talisca, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde" ifadelerinin yer aldığı görüntülerde Talisca'nın futbolcularla ve kulüp personeliyle tek tek selamlaştığı görüldü. Vatandaşı Fred ile birlikte kulüp lokaline giren Talisca'ya en yakın ilgiyi ise bir dönem Beşiktaş'ta aynı formayı paylaştıkları Cenk Tosun gösterdi. İkilinin samimi bir şekilde selamlaşıp birbirlerine sarıldıkları gözlendi.

AYLAR SÜREN TRANSFER

Fenerbahçe Spor Kulübü, aylarca süren görüşmelerin ardından Talisca transferini dün resmiyete dökmüştü. Transfere ilişkin yapılan duyuruda, "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer vermişti.