Talisca transferi bitmek üzere! Arap basını son dakika gelişmesini yazdı

23 Aralık 2024 11:25 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:32

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor. Suudi Arabistan medyası, oyuncunun bonservisini almak üzere kulübü Al Nasrr kulübü ile görüştüğünü yazdı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe yılan hikayesine dönen Anderson Talisca transferinde mutlu sona artık çok yakın. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşırken Suudi Arabistan spor basınında çıkan haberlerde transfere ilişkin son dakika gelişmelerine yer verildi.

TALISCA GÖRÜŞME ODASINDA

Saudisport'ta yer alan haberde Talisca'nın menajerinin, Türkiye'de Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olan oyuncunun haklarını müzakere etmek ve bonservisini almak üzere Al-Nasr Kulübü yönetimiyle iletişim kurdu. Haberde, görüşmenin Al Nasrr'ın sahibi olan Fursan Al-Alami şirketinin Talisca'yı takımdan göndermeyecekleri yönündeki açıklamasının ardından gelmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

Ayrıca kulüpten sızan bilgilere göre Talisca'nın Al Nasrr'dan kalan alacaklarının yarısını Fenerbahçe'nin karşılayacağı bilgisine de yer verildi.

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PIOLI GİDİŞİNE ONAY VERDİ

Öte yandan Suudi medyasında yer alan diğer haberlerde, Al Nasrr Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin Talisca'nın gönderilmesi için yönetime rapor sunduğu ifade edilirken, Brezilyalı oyuncunun yerine yönetimden Avrupa menşeli yıldız bir forvet transferi talep ettiği belirtildi.