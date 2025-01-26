Talisca transferi hakkında son dakika gelişmesi! Suudi basını kalan son adımı açıkladı

26 Ocak 2025 11:59 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:03

Fenerbahçe transfer etmek için büyük uğraş verdiği Talisca'yı İstanbul'a beklerken Suudi basını, transferin resmileşmesinin önündeki tek engeli son dakika gelişme si olarak duyurdu!

Fenerbahçe​, stoper mevkiine yaptığı iki takviyenin ardından gözünü yeniden Anderson Talisca'ya çevirdi. Suudi basını transfer konusunda gelinen son noktayı ve Brezilyalı futbolcunun Türkiye​ seyahatinin önündeki tek engeli sütunlarına taşıdı.

SON İŞLEM BELGELERİN İMZALANMASI

Akhbarak.net isimli haber sitesinde yer alan habere göre, Talisca​ için Fenerbahçe ile Al Nasrr arasında mali detaylar da dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya varıldı. Haberde transferin noktalanması için geriye sdece Al-Nasrr'ın anlaşmayla ilgili belgeleri imzalamasının kaldığı bildirildi.

Belgelerin imzalanmasının ardından oyuncunun, tıbbi muayenelerden geçmek ve nihai sözleşmeleri imzalamak üzere Türkiye'ye gideceği bildirildi.

18 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Suudi Ligi'nin gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Talisca, bu sezon Al-Nasrr formasıyla 18 maçta 12 gol atıp, 5 de asist yaptı.