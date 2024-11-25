Talisca’dan Fenerbahçe'ye transfer sinyali: Sosyal medya hamlesi taraftarı heyecanlandırdı

25 Kasım 2024 08:44 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:45

Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Anderson Talisca, yaptığı sosyal medya hamlesiyle sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı yıldızın hareketi, transfer sürecinin son aşamaya geldiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Fenerbahçe Anderson Talisca için bütçeyi belirledi! Sıkı pazarlık devam ediyor

Fenerbahçe Anderson Talisca için bütçeyi belirledi! Sıkı pazarlık devam ediyor

Fenerbahçe​, devre arası transfer​ döneminde kadrosunu güçlendirmek için Anderson Talisca​ transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-lacivertli ekip, yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başarırken, Al-Nassr kulübüyle yürütülen pazarlıklar da artık son aşamaya gelmiş durumda.

VATANDAŞLARINI TAKİP ETTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Brezilyalı​ oyuncunun transferinin resmiyete dökülmesini heyecanla beklerken, Talisca'dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe’nin diğer Brezilyalı oyuncuları Fred​ ve Rodrigo Becao’yu takibe aldı. Talisca’nın bu adımı, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Taraftarlar, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe’ye transferini artık an meselesi olarak yorumlarken, transfer sürecine dair beklentileri daha da arttı. Fenerbahçe yönetimi, Talisca transferini kısa süre içinde tamamlayarak taraftarların heyecanına karşılık vermeyi hedefliyor.

SOL BEKE BEDAVA YILDIZ

Öte yandan İspanyol basını, Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Sergio Reguilon'u listesine aldığını yazdı. Haberde Reguilon'un Mourinho'nun sol bek bölgesi için en güçlü adayı olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Tottenham'ın kadroda düşünmediği İspanyol futbolcuyu bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye verebileceği belirtildi.