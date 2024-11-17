Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi için flaş sözler!  Al Nassr sportif direktörü İstanbul'a geldi! 

17 Kasım 2024 08:31 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 09:09

Adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın forma giydiği Suudi ekibi Al Nassr'ın sportif direktörü Adrian Esparraga İstanbul'a gelerek açıklamalarda bulundu! İşte detaylar...



Süper Lig'e iddialı transferlerle giren ancak geride kalan 12 hafta sonunda lider Galatasaray​'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe​'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertlilerin hedefindeki bir numaralı isim ise Anderson Talisca! Fenerbahçe yönetimi, bir dönem Beşiktaş​'ta forma giyen ve Türk futbolunda büyük izler bırakan Brezilyalı yıldız için nabız yoklarken flaş bir gelişme yaşandı. Talisca'nın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr​'ın sportif direktörü Adrian Esparraga İstanbul'a geldi ve bu transfere ilişkin konuştu.

KESİN KONUŞTU

Transfer Room etkinliği için İstanbul'a geldiği öğrenilen Esparraga, Talisca'nın takımdan ayrılmayacağını açıkladı. Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Talisca için Arriyadiyah'a konuşan Esparraga, "Anderson Talisca sezonu Al Nassr'da tamamlayacak" diyerek Fenerbahçe'yi kapıları kapadı.

FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLAYACAK

Buna karşın sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında tüm şartlarını zorlayacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Talisca'nın ise Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

TALISCA'NIN PERFORMANSI

Profesyonal futbol kariyerine 2013 yılında ülkesinin Bahia kulübünde başlayan Talisca, daha sonra sırasıyla Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou formalarını giydi.

Son olarak 2021 yılında transfer olduğu Al Nassr'da 108 maça çıkan sambacı bu karşılaşmalarda 77 kez rakip fileleri sarsarken, 12 de asist yaptı.