Taraftar isyan etmişti: Emin Bayram imza için Belçika'ya gidiyor! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu

30 Temmuz 2024 10:48 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:53

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncuların durumu da netleşmeye başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimi sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emin Bayram, Belçika ekibine bonservisi ile transfer oluyor.

EMİN BAYRAM İMZA İÇİN BELÇİKA'YA GİDİYOR!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Westerlo, Galatasaray ve Emin Bayram ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü için Belçika'ya gidiyor.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibinde başarılı bir sezon geçiren Emin Bayram'ın 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağı iddiaları sonrası bu bonservis bedelini düşük bulan Galatasaray taraftarı sosyal medyada uzun süre yönetime tepki vermişti.

Tepkilere kayıtsız kalamayan Galatasaray yönetimi transferi kısa süreliğine askıya almıştı.

GALATASARAY'IN KAZANACAĞI BONSERVİS BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Emin Bayram'ın transferinden kazanacağı bonservis de belli oldu.

Belçika ekibi Westerlo, sarı-kırmızılı kulübe genç stoperin transferi için bonuslarla birlikte 5 milyon euro ödeyecek. Galatasaray, sonraki satışın karından da yüzde 50 pay alacak.

SONRAKİ ADRESİ İNGİLTERE OLABİLİR

Emin Bayram'a İngiliz ekibi Brighton da talip olmuştu.

Milli futbolcunun ilerleyen dönemde Westerlo'dan Brighton'a transfer olabileceği ve Galatasaray'ın bu transferden yüzde 50 pay alacağı belirtildi.

24 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen Emin Bayram'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyordu.