Taraftar isyan etmişti... Yunan basını duyurdu! Fatih Terim hakkında olay karar

30 Nisan 2024 13:06 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 13:27

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi. Bitime 2 hafta kala Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Fatih Terim, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır. Çok üzgünüm ama işimi etkilemiyor. Hepimiz finale hazır bir şekilde gideceğiz. Hadi Kupayı alalım, sonra seni Koropi'de bekleriz, kahve içip oradaki her şeyi konuşuruz" açıklamasını yaptı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Alınan mağlubiyetin ardından maç sonunda Panathinaikos taraftarı Fatih Terim'e tepki göstermişti.

YÖNETİM YOLLARI AYIRACAK

Panathinaikos, sezon sonunda yüksek ihtimalle teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıracak. Yunan basınında yer alan iddiaya göre, Panathinaikos yönetimi Fatih Terim'e bu durumu iletti ve bilgi verdi.