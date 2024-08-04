Taraftardan Beşiktaş'a Ümraniye'de coşkulu karşılama!

COŞKULU KARŞILAMA

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki takım, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile birlikte, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve futbolcular, otobüsten inerek taraftarları selamladı.

KUPAYLA SELAMLAMA

Tesislerin girişinde duran otobüsten inen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon takımın başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile futbolcular, kupayla taraftara selam verdi.

TEZAHÜRATLI SEVİNÇ

Büyük sevinç ve coşku yaşayan futbolcu ve taraftarlar, karşılıklı tezahürat yaptı.