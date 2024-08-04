Taraftardan Beşiktaş'a Ümraniye'de coşkulu karşılama!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 02:14 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 02:36
Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş, Ümraniye'de coşkuyla karşılandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçtan sonra otobüsle Ümraniye'ye dönen takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir grup taraftar sevgi gösterisinde bulundu.
Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, Ümraniye'de taraftarıyla buluştu. Beşiktaş Çarsı'da toplanan taraftarlar da kupa kutlaması yaparak, doyasıya sevindi.
ÇARŞIDA KUPA KUTLAMASI
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Beşiktaş Çarsı'da toplanan taraftarlar da kupayı kutladı.
COŞKULU KARŞILAMA
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki takım, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile birlikte, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve futbolcular, otobüsten inerek taraftarları selamladı.
KUPAYLA SELAMLAMA
Tesislerin girişinde duran otobüsten inen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon takımın başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile futbolcular, kupayla taraftara selam verdi.
TEZAHÜRATLI SEVİNÇ
Büyük sevinç ve coşku yaşayan futbolcu ve taraftarlar, karşılıklı tezahürat yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı