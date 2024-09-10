Taraftarın tepkisini çekmişti: Galatasaray'dan Cenk Ergün kararı!

10 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:54

Galatasaray'ın sözleşme süresinin sonuna gelen futbol direktörü Cenk Ergün ile yola devam edeceği öne sürüldü. Transfer döneminin sona ermesinin ardından taraftarların sıkça eleştirilerine maruz kalan Cenk Ergün ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Futbol Direktörü Cenk Ergün ile yola devam etme kararı aldı.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesinin sonuna gelen futbol direktörü Cenk Ergün ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

TRANSFER DÖNEMİ BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Cenk Ergün ile yeni sözleşme için transfer döneminin bitmesini beklediği ve transfer döneminin sona ermesinin ardından Ergün ile yeni sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ!

Galatasaray taraftarı, son günlerde sosyal medyada Cenk Ergün'e yoğun eleştirilerde bulunuyor.

Taraftarlar, başta Kerem Aktürkoğlu'nun satışı olmak üzere gerçekleşmeyen transferler üzerinde de Ergün'e sert tepki gösteriliyor.