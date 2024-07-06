Tarihi maç öncesi anlamlı hareket! Hollanda ve Türkiye'den dostluk mesajı

06 Temmuz 2024 15:17 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 15:24

EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımdan da X sosyal medya sitesinde dostluk paylaşımları geldi.

Hollanda Milli Takım hesabı, Berlin Olimpiyat Stadı'na Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü.

Türk milli takım hesabı da tweet'i alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milyonların nefesini tutup beklediği maçta 'Bizim Çocuklar', Hollanda'yı yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

MAÇI FRANSIZ HAKEM TURPIN YÖNETECEK

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Hollanda ile Türkiye arasındaki maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Türkiye-Hollanda maçı öncesi heyecan dorukta! Türk taraftarlar Milli Takımı bozkurt selamıyla karşıladı. - 3. Resim

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler