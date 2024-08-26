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Taxiarchis Fountas Trabzonspor’dan ayrıldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 19:10 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:14
Taxiarchis Fountas Trabzonspor’dan ayrıldı!

Trabzonspor, Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ile yollarını ayırdı. Yapılan anlaşmaya göre sözleşme karşılıklı feshedilirken, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecek.

Taxiarchis Fountas Trabzonspor’dan ayrıldı! - 1. Resim

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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