Teklifleri reddeden Serdar Aziz Fenerbahçe'de kalıyor!
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, kendisine gelen transfer tekliflerini geri çevirdi. 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı sarı-lacivertli takımda kalacak. İşte detaylar...
Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde iç transferde hareketli saatler yaşıyor.
Sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu Serdar Aziz geleceğiyle ilgili kararını verdi.
SERDAR AZİZ TEKLİFLERİ REDDETTİ!
A Spor'da yer alan habere göre; Serdar Aziz'e Trendyol Süper Lig'den 3-4 takımdan transfer teklifi geldi.
Serdar Aziz'in kendisine gelen transfer tekliflerini reddettiği ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE KALIYOR
Serdar Aziz, Fenerbahçe'de kalma kararı verdi.
2019'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, 2023-24 sezonunda 20 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.