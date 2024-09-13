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Teklifleri reddeden Serdar Aziz Fenerbahçe'de kalıyor!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
13 Eylül 2024 19:20 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 19:21
Teklifleri reddeden Serdar Aziz Fenerbahçe&#039;de kalıyor!

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, kendisine gelen transfer tekliflerini geri çevirdi. 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı sarı-lacivertli takımda kalacak. İşte detaylar...

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde iç transferde hareketli saatler yaşıyor.

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu Serdar Aziz geleceğiyle ilgili kararını verdi.

SERDAR AZİZ TEKLİFLERİ REDDETTİ!

A Spor'da yer alan habere göre; Serdar Aziz'e Trendyol Süper Lig'den 3-4 takımdan transfer teklifi geldi.

Serdar Aziz'in kendisine gelen transfer tekliflerini reddettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE KALIYOR

Serdar Aziz, Fenerbahçe'de kalma kararı verdi.

2019'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, 2023-24 sezonunda 20 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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