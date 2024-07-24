Temsilcilerimizin rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

24 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:46

Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

FENERBAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, 30 Temmuz Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edeceği maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yaparken müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

TRABZONSPOR'UN MAÇINI SIRP HAKEM YÖNETECEK

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetirken yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Milan Mitic görev alacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇINDA İSVEÇ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya geleceği maçta ise İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci düdük çalacak.

Maqedonci'nin yardımcılıklarını Robin Wilde ve Niklas Nyberg yaparken Victor Wolf ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.