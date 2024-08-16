Tesadüfün böylesi: Avrupa'da 4 temsilcimizin 3'ü aynı ülkenin takımlarıyla eşleşti!

16 Ağustos 2024 13:57 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:59

Bu sezon Avrupa kupalarında beş takımımız Türkiye'yi temsil ediyor.

Henüz maç oynamayan Galatasaray ve Beşiktaş, play-off turunda Avrupa kupalarına giriş yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, play-off turunu es geçecek ve Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nden 3. Ön Eleme Turu'nda elenerek, Başakşehir ile birlikte Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe dışındaki dört takımımızın rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler direkt olarak gruplara kaldığı için ağustos ayının sonunda rakipleri çekilecek kura sonrasında açıklanacak.

İLGİNÇ TESADÜF 3 TAKIMIMIZ İSVİÇRE EKİBİYLE EŞLEŞTİ!

Temsilcilerimizin Avrupa macerasında dikkat çeken bir detay gündem oldu. 3 takımımızın rakibinin de İsviçre'den olması sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Galatasaray play-off turunda Young Boys ile eşleşti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce aynı grupta yer aldığı ve bu sezon da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşarak elediği Lugano ile kozlarını paylaşacak.

Rapid Wien'e elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor ise İsviçre'den St. Gallen ile gruplara kalma mücadelesi verecek.

Takımlarımız, İsviçre'nin Avrupa kupalarında mücadele eden 5 temsilcisinden 3'ünü eleyebilir.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ İRLANDA'DAN

Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Rams Başakşehir ise Azerbaycan takımı Sabah'ı eleyen İrlanda ekibi St.Patrick's ile eşleşti.

İLK MAÇLAR DEPLASMANDA

Üç temsilcimizin 3 İsviçre ekibiyle eşleşmesinin ardından ilginç bir tesadüf daha yaşandı.

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Play-off turundaki ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Maç programı şu şekilde:

Young Boys - Galatasaray (21 Ağustos Çarşamba)

Lugano - Beşiktaş (22 Ağustos Perşembe)

St Gallen - Trabzonspor (22 Ağustos Perşembe)

St Patrick's Athletic - Başakşehir (22 Ağustos Perşembe)