TFF 1.Lig Playoff yarı final ilk maçında galibiyet çıkmadı!

20 May 2024 21:57 - Güncelleme : 20 May 2024 21:59

TFF 1.Lig Playoff Yarı Final ilk maçında 10 kişi kalan ev sahibi Çorumspor, Bodrumspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Gözler turun ikinci maçına çevrildi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım adına gol perdesini 47. dakikada Samet Yalçın açarak Bodrumspor'u 1-0 öne geçirdi.

Çorumspor 58. dakikada Atakan Akkaynak'ın ayağından bulduğu gol ile skorda 1-1'lik dengeyi buldu.

AHMET İLHAN RÖVANŞTA CEZALI

Çorumspor eşitliği sağladıktan hemen sonra dakikalar 64'ü gösterdiğinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ahmet İlhan Özek, takımını 10 kişi bıraktı.

Gergin geçen mücadelenin 73. dakikasında ise Çorumspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta'da kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve 1-1'lik skorla mücadele sona erdi.

SAKARYASPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR

24 Mayıs tarihinde karşılaşmanın rövanşı oynanacak.

Maça Bodrumspor ev sahipliği yapacak ve bu turu geçen takım 30 Mayıs'ta Süper Lig bileti için Sakaryaspor ile Play-off Finalinde karşılaşacak.

Çorumspor normal sezonu 5. bitirirken Play-off çeyrek finalinde Kocaelispor engelini 2-1'lik skorla geçmişti.

Bodrumspor ise normal sezonu 4. bitirip Play-off çeyrek finalinde Boluspor'u 2-0'lık skorla saf dışı etmişti.