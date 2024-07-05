TFF, 30 sayfalık savunma hazırlamıştı! Merih Demiral'ın cezasına CAS itirazı yolu kapalı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 15:35 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:57
UEFA'nın Avusturya-Türkiye maçının ardından bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi sonrası TFF'nin CAS'a itiraz başvurusu yapacağı belirtilmişti. Ancak bunun usulen bu cezanın CAS'a taşınmasının mümkün olmadığı ortaya çıktı... İşte detaylar
UEFA'nın Merih Demiral hakkında verdiği skandal karar gündemin ilk sırasına oturdu. Avrupa futbolunun patronu, EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Avusturya-Türkiye maçının ardından bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ı 2 maçtan menetti.
2 MAÇ VE ALTINA CAS BAKMIYOR
Bu cezanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 sayfalık bir savunma hazırlayarak. Ancak söz konusu kararı CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) taşımanın mümkün olmadığı öğrenildi.
Nitekim kurallar gereği 2 maç ve altında alınan cezaların hukuken CAS'a taşınma hakkının bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com