İbrahim Hacıosmanoğlu TFF adaylığı için konuştu! 'Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem taraftarı'

12 Temmuz 2024 19:20 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 19:48

TFF Başkan adayı ve eski Trabzonspor kulübü başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLERİMİZE NEDEN GÜVENMİYORSUNUZ?"

Süper Lig hakemleri hakkında sorulan soruya "Lig başında hakem seminerleri oluyor. Seminerde hakem arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz şey belli. Kurallar belli, sahaya çıkacaksınız ve azami bir şekilde adaletli hareket edeceksiniz. Eğer size laf söyleyen olursa bu size değil bize söylenmiş bir laftır. Bunun cevabını ise biz veririz." dedi.

Devamında ise "Kendi evladımıza güvenmeyip VAR'a yabancı hakem getirdik. Kendi çocuğumuza 15-20 bin verirken yabancı hakemin maliyeti 200 bin liraları buldu. Siz neden bizim hakemlerimize güvenmiyorsunuz. Hakemlerimizin şartlarını iyileştirin ve arkasında adam gibi durup sorunlarını çözün. Bakın bakalım sahada adaletsizlik oluyor mu? Ama arkada dik duracak irade yok." ifadelerini kullandı.

"İMKANLARI İYİLEŞTİRECEKSİNİZ"

Başkan adaylığını ağırlıkla anadolu kulüpleri tarafından destek aldığı vurgulanan soruda sebebi sorulunca Hacıosmanoğlu, "Adalet istiyorlar. Türk futbolunun başarısı artarken milli takımada yansıyacak. Anadolu kulüplerinin de imkanlarını hem maddi hem manevi derecede iyileştireceksiniz. Güçlü olan bir ligde ortaya çıkan tabloyu görebiliyor musunuz?" dedi.

"AMEDSPOR İLE GÖRÜŞTÜM"

Amedspor tarafından destek görülmesi hakkında açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "Amedspor ile görüştüm. Biz Türk takımıyız. Bu vatan bizim ve spor kardeşliktir diyorlar. Bizimle bu diyaloğa girdiğiniz için mutluyuz diyorlar. Bizim için vazgeçilmez olan vatandır. Vatanını seven kişilere neden önyargılı olalım? Sporda kardeşliği kuralım diyorlar. Bizde onun temsilcisi oluyoruz. Hatta bir söz verdim. Başkan olduğum zaman ilk izleyeceğim maç Amedspor maçıdır dedim." diye ifade etti.

"GERİDE KALDI"

Ali Koç ile ilgili sert açıklamalar yaptığı hatırlatılırken başkan seçildiği takdirde nasıl çalışma yapacağı sorulan soruya Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor'un başkanlığını yaptım ve kurumumu temsil ettim. Kanaat önderlerinden birisiyim Trabzon için. Trabzon şehrine ve Trabzonspor hakkında birisi konuşursa insanlar bizden cevap bekliyorlar. O zaman Trabzonspor'u temsil ediyorduk. Şimdi biz futbolun kardeşlik olmasını istiyoruz. Onlar orada kaldı. Yeni süreçte futbolu adil yönetmek için kapımız herkese açık. Alt liglerin ulaşma sıkıntısı var. Telefonlarımız 24 saat açık olacak." dedi.

"FENERBAHÇE TARAFTARI MUHTEŞEM"

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yaşadığı gerginlik hakkında sorulan soruya ise Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe düşmanı olduğumu kimse söyleyemez. Defalarca bunu açıkladım. Fenerbahçe'nin ileri gelenleri benim arkadaşlarım. Yıllarca söyledim Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem taraftarı. Kulübüne en çok katkı sağlayan taraftarıdır. Bunu yeni söylemiyorum. Dönün geriye bakın Trabzonspor başkanı iken söyledim. Her şeyi hak ediyorlar. Gidin mağazalarına bakın gelirlerine bakın. Arşive bakarsanız güzel konuşmuşumdur. Ama yönetici bazında kurumu temsil ediyoruz. O zaman ona göre konuştuk." dedi.

Devamında ise Fenerbahçe'nin haklarını korunması ile ilgili gelen soruya ise Hacıosmanoğlu, "Saha içinde başarı isteyen herkes bizim adaletli yönetimimizden faydalanacak. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı Fenerbahçe'si, tüm takımlara aynı gözle bakıyoruz." dedi.