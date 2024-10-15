TFF Başkanı Hacıosmanoğlu televizyon programında gündemle alakalı açıklamalarda bulunuyor!

15 Ekim 2024 20:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:27

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı bir programda gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı​ İbrahim Hacıosmanoğlu​, Ekol TV'de canlı yayına katılarak "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulunuyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"DÜNYA KUPASI PRİMİ BODRUM​'DA VİLLA​"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası​'na katılması hakkında, "22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkan varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri." açıklamasını yaptı.

"İSTİFA EDİP GİTSİN"

TFF'de gerçekleşen istifa hakkında ise Hacıosmanoğlu, "Bu yönetim kurulu arkadaşımızın farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık çıktı. Federasyonda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis ederek talihsiz bir şeyler yaptı. Biz de arkadaşlarımıza söyledik. İstifa edip gitsin diye." dedi.

"LİYAKAT VARSA AKRABA DA ATANIR"

Gündemde olan TFF'ye yeğenini görevlendirdi sözleri hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "27 sene kamuda görev yapmış bir insan benim yeğenim. 12 kardeşim ve 300'e yakın yeğenim var. UEFA, başkanı değil, genel sekreteri muhatap alır. Liyakat varsa akraba da atanır." ifadelerini kullandı.