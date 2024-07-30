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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 15:55 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:56
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

FIFA'nın Paris'teki merkezinde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Kazancı ve Lale Cander ile FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov da yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi - 1. Resim

INFANTİNO'DAN HACIOSMANOĞLU'NA BAŞARI DİLEĞİ

FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tekrar tebrik ederek başarılar diledi.

Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yaparken, Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini, bunun için de FIFA ve TFF işbirliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi - 2. Resim

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da, TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ayrıca Türkiye'de, bölgede ve dünyada futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde adil, adaletli olarak ve güven ortamını sağlayarak, ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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