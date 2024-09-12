'TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu intikam aldı' iddiası: 9 yıl önce oynanan Trabzonspor maçındaki hakemleri görevden aldı!

12 Eylül 2024 11:51 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:54

Bir dönem Trabzonspor Başkanı olarak görev yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. Hacıosmanoğlu'nun 9 yıl önce oynanan Trabzonspor maçındaki hakem ve gözlemcileri görevden alarak intikam aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

28 Ekim 2015’te oynanan Trabzonspor-Gaziantep maçının hakemlerini uzun süre soyunma odasından çıkarmamasıyla gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı olmasından sonra bu kişilerden bazılarının hakem ve gözlemcilik görevlerine son verdi.

HAKEMLER TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDU

O dönem hakem olup, bugün gözlemcilik görevinde bulunan Süleyman Abay, Emre Altun, Adil Sinem ile hakemliğe devam eden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez ve gözlemcilerden Taner Gizenci’nin, bu hafta Tahkim Kurulu’na başvurarak, görevlerinin iadesini istedikleri ortaya çıktı.

Bunların arasında sadece Trabzonspor-Gaziantep değil, tartışmalı Trabzonspor-Konya maçında görevlendirilen hakemlerin de bulunduğu, Tahkim’e gönderilen yazıda yer aldı.

"İNTİKAM HIRSIYLA HAREKETE EDİLEREK..."

Milliyet'te yer alan habere göre; Tahkim Kurulu’na verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: (Hakem veya gözlemci) Sebepsiz, gerekçesiz ve hukuka aykırı şekilde kadro dışı bırakılmıştır. Bu durumun asıl sebebi, 2.10.2015 tarihli Trabzonspor-Konyaspor ve 28.10.2015 tarihli Trabzonspor-Gaziantep müsabakasıdır. Aradan geçen 9 yıla rağmen ne yazık ki intikam hırsıyla hareket edilerek, o dönem müsabakada görev yapan hakem ve gözlemcilerin hepsinin görevine son verilmiştir.

GÖREV YAPAN HAKEM VE GÖZLEMCİLER

Trabzonspor-Konyaspor: Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç, Eser Birinci, İlker Meral, Erdem İren (Hakem), Taner Gizenci (Gözlemci)

Trabzonspor-Gaziantep: Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun (Hakem), Nedim Göklü (Gözlemci)