TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşma yaptı!

19 Ağustos 2024 18:56 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:00

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Daha sonra Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler, merkez Kayapınar ilçesindeki Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Şehmus Özer Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçim sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

"FUTBOLU BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN.."

Seçim sürecinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı ile konuşmasına değinen Hacıosmanoğlu, "O süreçte de konuştuk. 'Biz futbolu barış ve kardeşliğe hizmet etsin diye Amedspor için çalışıyoruz.' dedi. Bu vatan, bu bayrak bizim. Biz de onu istiyoruz. Vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkes nereye entegre olmak istiyorsa biz onun görevlisi olarak çalışırız." ifadelerini kullandı.

Futbolun en büyük özelliğinin geniş kitlelere hitap etmesi olduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, barışı ve kardeşliği sağlamak için her alanda kullanılması gerektiğini belirtti.

Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim de ilkelerimiz o doğrultuda. Adil ve adaletli olacağız. Herkese eşit mesafede, tarafsız olacağız. Futbolun marka değerini yükseltmek için Sayın Başkan az önce gezdirdi. Altyapıya tesisler yapıyorlar. Bunlar sadece Amed Spor'a değil, bütün ülke sathına yayacağız. Tesisler yapabilirsiniz ama tesislerin eğer içini profesyonelce doldurmazsanız oradan ürün çıkmaz. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Amatöre çok önem veriyoruz. Futbolun kalkınmasının da ilk hamlesinin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Önceliğimiz o. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber ilkemiz de o. Evet profesyonel ligler devam edecek ama amatörde yarışmacı değil de üreten olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir yabancı sıkıntısı var bu ülkede.

Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan üç senelik parasını alıyor gidiyor. Üçüncü, ikinci ve birinci ligde benim şahsi düşünceme göre tabii bu ekip işi. Şahsi düşüncem, bu liglerin hiçbirinde yabancı oyuncunun oynamasını istemiyorum. Ama bunu da sağlamak için önce amatörden başlayıp takımlarımıza her alanda destek olmak gerekiyor. Profesyonel ekiplerle beraber sıkıntıların çoğunu biliyoruz. Onları belirleyip amatörden başlayıp üçüncü, ikinci ve birinci ligde yarışmacı takımdan daha ziyade elbette yarışma da olacak işin içinde ama üretim kısmı daha önde olursa o zaman dışa bağımlılıktan kurtarırız."

TÜRKİYE'YE KARDEŞLİĞİN NASIL OLDUĞUNU HEP BERABER AKŞAMKİ MAÇTA GÖSTERELİM

Hacıosmanoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buradan Amed Spor'un taraftarlarına da seslenmek istiyorum. Biliyorum bana karşı büyük duygular besliyorlar. Buradan Türkiye'ye kardeşliğin nasıl olduğunu hep beraber akşamki maçta gösterelim. Bir sonraki adımlarımızda kardeşlik iklimine katkı sağlayacak bir atmosferi oluşturmak bu hem Diyarbakır'a hem Amed Spor'a hem de diğer illerimize, Türk futboluna örnek olur. Temennim ve beklentim de o. Tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel olacak her şey."

Hacıosmanoğlu, akşam saat 21.00'de oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor maçını izleyecek.