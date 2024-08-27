TFF, Ferdi Kadıoğlu için tebrik mesajı yayımladı!

27 Ağustos 2024 23:22 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 23:25

James Rodriguez, Rayo Vallecano takımına transfer oldu!

James Rodriguez, Rayo Vallecano takımına transfer oldu!

Ferdi Kadıoğlu gözyaşlarıyla Fenerbahçe'ye veda etti!

Ferdi Kadıoğlu gözyaşlarıyla Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe'den İngiliz kulübü Brighton'a transfer gerçekleştiren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir tebrik mesajı yayımlandı.

TFF'den yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz.

Genç millî düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı.

Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Millî Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti."