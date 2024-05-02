TFF ile kulüpler arasında imza savaşı! Federasyondan açıklama geldi

02 May 2024 16:38 - Güncelleme : 02 May 2024 16:39

Bir Süper Lig ekibinden daha TFF'ye destek

Bir Süper Lig ekibinden daha TFF'ye destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir açıklama yayınlayarak, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın erken seçim için gerekli olan delege imza sayısıyla ilgili sözlerine yanıt verdi.

İSTANBULSPOR: "136 İMZA TOPLADIK"

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık." şeklindeki açıklamasına Türkiye Futbol Federasyonu'nda cevap geldi.

TFF: "İMZA SAYISI 94"

TFF yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir.

Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür.

Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.