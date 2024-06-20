TFF yabancı futbolcu fon bedellerini açıkladı

20 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:41

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonda yabancı futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerini açıkladı.

2002 VE SONRASI DOĞUMLU OYUNCULARDAN FON BEDELİ ALINMAYACAK

TFF'den yapılan açıklamada, kulüplerin sözleşme imzalayacakları 1 Ocak 2002 ve sonraki tarih doğumlu yabancı uyruklu futbolcuları için fon bedeli ödemeyeceği belirtildi.

12'DEN FAZLA YABANCISI OLAN 1 MİLYON TL ÖDEYECEK

Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12'den fazla yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1 milyon lira alt yapı fon bedelini TFF'ye ödemelerinin zorunlu olduğu bildirildi.

Tescili yapılan yabancı futbolcular için kulüplerin ödeyeceği fon payı şu şekilde: