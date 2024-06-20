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TFF yabancı futbolcu fon bedellerini açıkladı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:41
TFF yabancı futbolcu fon bedellerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda yabancı futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonda yabancı futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerini açıkladı.

2002 VE SONRASI DOĞUMLU OYUNCULARDAN FON BEDELİ ALINMAYACAK

TFF'den yapılan açıklamada, kulüplerin sözleşme imzalayacakları 1 Ocak 2002 ve sonraki tarih doğumlu yabancı uyruklu futbolcuları için fon bedeli ödemeyeceği belirtildi.

12'DEN FAZLA YABANCISI OLAN 1 MİLYON TL ÖDEYECEK

Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12'den fazla yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1 milyon lira alt yapı fon bedelini TFF'ye ödemelerinin zorunlu olduğu bildirildi.

Tescili yapılan yabancı futbolcular için kulüplerin ödeyeceği fon payı şu şekilde:

Futbolcu sayısıÖdenecek fon payı
1170 bin lira
2370 bin lira
3650 bin lira
4990 bin lira
51,3 milyon lira
61,7 milyon lira
72,2 milyon lira
82,7 milyon lira
94,2 milyon lira
105,2 milyon lira
116,3 milyon lira
127,3 milyon lira

Kaynak: Anadolu Ajansı
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